Sagan opent zijn rekening in 2021: "Blij met overwinning, zeker na wat ik voorbije twee maanden heb doorgemaakt"

Het viel amper van het gezicht van Peter Sagan af te lezen dat hij net gewonnen had. Hij kon het misschien zelf ook amper geloven, nadat een coronabesmetting zijn plannen voor 2021 danig verstoorde. Sagan voegt zich wel degelijk bij het kransje renners die dit jaar al een koers konden winnen.

"Het was ons doel om voor ritwinst te gaan. Het plan was dus om de koers van bij de start te controleren", legt Sagan uit. "Ik zou al mijn ploegmaats willen bedanken voor hun inspanningen. Het was een snelle en mooie wedstrijd. Ik kwam hier zonder break na Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo en het waren al zes zware etappes in de Ronde van Catalonië. Ik ben dus wel wat vermoeid."

Het is geen gemakkelijke periode geweest

Dat mag ook wel en de winst zal hem toch wat door die vermoeidheid heen helpen. "Ik ben blij met deze overwinning. Het is een goede start van het seizoen, zeker na wat ik de voorbije twee maanden heb doorgemaakt. Het is geen gemakkelijke periode geweest, maar het ziet er nu weer goed uit."

Sagan deed ten slotte nog zijn prognose voor de slotdag van de Ronde van Catalonië uit de doeken. "We hebben nog een korte en snelle laatste rit voor de boeg. Ik denk dat de ploegen die strijden voor het klassement zullen controleren. We zullen zien hoe het uitdraait."