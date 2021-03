Eén landgenoot zit in de vlucht in Gent-Wevelgem: ook ritwinnaar Parijs-Nice zit in de kopgroep

Iets na 10u zijn de renners begonnen aan Gent-Wevelgem. Er heeft zich al een kopgroep van vier renners gevormd en daar is met Laurenz Rex onder meer één landgenoot bij. Ook Stefan Bissegger, ritwinnaar in Parijs-Nice, zit in de kopgroep.

De renners moesten er al vroeg aan beginnen in Gent-Wevelgem, maar met een parcours van 254 kilometer staan ze voor een lange tocht. Vier renners hebben besloten om deze tocht zonder het peloton verder te zetten en daar is één landgenoot bij. Zo zit Laurenz Rex namelijk in de kopgroep. Ook Christophe Noppe was daar eerst nog bij, maar hij is teruggezakt naar het peloton. De andere renners in de kopgroep zijn Stefan Bissegger, ritwinnaar in Parijs-Nice, Jonas Rutsch en Yevgeniy Fedorov.