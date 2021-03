Laatste vijf kilometer van Gent-Wevelgem aangepast door een ernstige brand!

Kort na de middag ontstond er een brand bij recyclagebedrijf Galloo in Menen. De brandwagens rukten gauw uit, want het bleek om een ernstige situatie te gaan. Een grote rookpluim ontspon zich boven de West-Vlaamse stad die dicht ligt bij Wevelgem, aankomstplaats van Gent-Wevelgem.

Bij de koersorganisatie moesten ze dus ook wel met deze brand rekening houden. In de loop van de namiddag werd er noodzakelijk overgegaan tot het aanpassen van het parcours. "Door een brand bij Galloo in Menen wordt de passage door het centrum van Menen geschrapt en worden de laatste vijf kilometer van de wedstrijd vervangen door een alternatieve route", meldt de organisatie.

Update: Due to a fire at Galloo in Menen the passage through the city centre of Menen is suspended and the last 5km of the race are being replaced by an alternative route. This for both the men's and women's race. The finish in Wevelgem remains unchanged. #GWE21 #GWEmen #GWEwomen