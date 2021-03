Thomas De Gendt opgetogen na vijfde ritzege in Catalonië: "Ik moest iets proberen"

Thomas De Gendt reed zondag in Barcelona naar de overwinning in de slotrit van de Ronde van Catalonië. Een koers die hij heel graag rijdt.

Het was de vijfde ritoverwinning die Thomas De Gendt in de verschillende edities van de Ronde van Catalonië behaalde. "Ik wou hier graag koersen", zei hij net na de aankomst. "Ik kom altijd graag naar hier en vond het heel jammer dat de editie van 2020 niet kon georganiseerd worden wegens corona. Ik vind dit gewoon een leuke koers, met fijne etappes en waar ik al veel successen behaalde. Dit jaar wou ik hier opnieuw resultaat halen. Ik deed mijn best, maar de eerste dagen voelde ik me niet echt goed. Gelukkig voelde ik me sterker worden de voorbije dagen en vandaag had ik een topdag, dus ik ging mijn kans."

In 2013 won hij ook in Barcelona. "Het is heel speciaal om te winnen in zo'n grote stad", ging hij nog verder. Met Mohoric had hij een lastige klant bij zich. "Hij was gewoon sneller in de afdaling en gelukkig wachtte hij daarna altijd op mij. Als ik zou aanvallen en ik had maar een gaatje van 20 meter, dan zou hij me terugpakken na de afdaling, maar dan konden we nog altijd sprinten voor de zege. Ik moest gewoon iets proberen voordien. Want als we samen aan die afdaling begonnen, dan werd ik gelost en finishte ik pas als tweede. Ik had al gevoeld dat hij bergop iets minder was dan mij en daar moest ik het proberen. Dat lukte."