Vos doet Jumbo-Visma nog een keer vieren: "Hoorden over winst van Wout" en "Aanpassen eigen aan het wielrennen"

Gent-Wevelgem van 2021 zullen ze bij Jumbo-Visma niet snel vergeten. Wout van Aert had er al voor gezorgd dat het een geslaagde dag was voor de Nederlandse formatie. Marianne Vos maakte die dag nog wat mooier door de vrouwenkoers te winnen.

Marianne Vos heeft uiteraard al een enorm rijke carrière. Gent-Wevelgem stond nog niet op haar palmares en nu is ook die vlek opgevuld. "Het is ontzettend mooi als je zo'n grote koers kunt winnen. We hoorden over de winst van Wout van Aert. Dat geeft dan nog wat extra motivatie om ook met de vrouwenploeg te winnen."

Voor Vos was het kwestie om de goede lijn door te trekken. Gent-Wevelgem is de derde opeenvolgende wedstrijd waarin ze het podium haalt. "De voorbije weken liep het al goed. Dan wil je het ook doen in Gent-Wevelgem en wat nog komt, op het hoogste niveau."

COMPLIMENTEN VOOR DE PLOEG

Ging ze met vertrouwen naar de meet? "Ik had wel vertrouwen in de sprint. Het was niet gemakkelijk, want er zaten nog behoorlijk snelle dames. Ik zat in een goede positie en de benen waren nog fris. Daarvoor moet ik de ploeg complimenten maken. Ik heb onderweg niet te veel moeten geven."

© photonews

Een extra factor in de slotkilometers: de hertekening van het parcours door een brand in Menen. "We hoorden van de wijziging op twintig kilometer van de finish. Dan kun je je daar al een beetje op instellen. Het is wel eigen aan het wielrennen dat je je moet kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Dat hoort erbij."

EERSTE SUCCES IN NIEUWE OMGEVING

Het is voor Vos de eerste overwinning sinds ze de vrouwenploeg van Jumbo-Visma heeft vervoegd. "In een nieuwe omgeving wil je goed toewerken naar je doelen en er dan ook echt staan. Het is niet zo dat dat anders niet het geval is. Je wil graag goed zijn, je wil voor de winst gaan. Ik had het vertrouwen van het team en we hebben er samen naartoe gewerkt. Dat vooral gaf motivatie."