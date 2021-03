šŸ“· IN BEELD: gezinsgeluk voor familie van Aert na zege van Wout in Gent-Wevelgem

De overwinning in Gent-Wevelgem was alweer een belangrijk moment in de carriĆØre van Wout van Aert. Een moment dat hij ook kon delen met zijn echtgenote Sarah, die ook afzakte naar Wevelgem, en hun zoontje Georges had mee gebracht.

Dat leverde vlak na de wedstrijd prachtige plaatjes af. Zoals hierboven toen Wout en Sarah een kijkje namen in de buggy om te zien hoe Georges het stelde. Prachtig toch, zo'n mooie momenten als gezin, en helemaal als het dan gepaard gaat met sportief succes voor Wout. Het zorgde nog voor enkele mooie beelden, zeker toen Wout de felicitaties van zijn vrouw voor zijn overwinning in ontvangst nam. Het was zondag dus weer een schitterende dag voor het gezin Van Aert. Er zullen nog vaker wel van die momenten komen voor Wout en zijn naasten. © photonews © photonews