Boonen geeft zijn favoriet voor Ronde van Vlaanderen en het is geen van de 'Grote Drie'

Nog een kleine week tot de Ronde. Tom Boonen ziet het wel uitdraaien op een verrassing. Van Aert won Gent-Wevelgem, Van der Poel was ook sterk na de Strade en Deceuninck-Quic.Step heerste in de E3. Het vertrouwen mag er zijn in die drie verschillende kampen.

"De opluchting bij Wout van Aert is ongetwijfeld groot", stelt Tom Boonen in een analyse in HLN. "Vrijdag beleefde hij een bangelijk moment op de Tiegemberg." Van Aert heeft ook voor een alternatieve voorbereiding gekozen. "Je kunt dan wel zeggen dat het wetenschappelijk allemaal perfect is uitgekiend, maar na de E3 Harelbeke heeft hij getwijfeld. Die twijfels zijn nu weg, de E3 is geschiedenis."

KRITIEK OP JUMBO-VISMA VAN DE POT GERUKT

Na de E3 kwam er enige kritiek op Jumbo-Visma. "Dat was van de pot gerukt. Je kunt niet alle ploegen spiegelen aan de koers die Deceuninck-Quick.Step vrijdag reed. Daar liep alles perfect, nooit meost er iets worden rechtgezet. Dat is in Gent-Wevelgem helemaal anders gelopen. Dat staat niet in contrast met wat Deceuninck vrijdag heeft getoond. Noem het een accident de parcours."

ASGREEN SUPERSTERK

Het is nu uitkijken naar de Ronde. "Wout van Aert en Mathieu van der Poel koersen onvoorspelbaar. Ze kunnen de wedstrijd in een flits in een beslissende plooi leggen. Is Deceuninck-Quick.Step dan mee of niet, dat is de vraag. Mathieu van der Poel is up and coming. Wout van Aert zit ook tegen zijn topvorm aan. Kasper Asgreen is een supersterke renner en voor mij is hij de favoriet."

Was de zege van de Deen in de E3 dan een voorbode van nog iets straffer? "De Ronde van Vlaanderen kan een doorslag worden van de E3. En dat maakt het een interessante koers. Twee of drie renners steken er bovenuit. Dat levert dikwijls een onverwachte winnaar op."