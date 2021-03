Deceuninck-Quick-Step maakt straffe selectie bekend voor Dwars door Vlaanderen en rekent op wereldkampioen en winnaar E3 Saxo Bank Classic

Deceuninck–Quick-Step heeft haar selectie rond voor Dwars door Vlaanderen. De Belgische wielerformatie gaat duidelijk voor de overwinning, want zo zijn onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen, winnaar van de E3 Saxo Bank Classic, van de partij.

Ook de andere namen in de selectie zijn echte kleppers. Zo heeft Deceuninck–Quick-Step ook Davide Ballerini, Tim Declercq, Dries Devenyns, Yves Lampaert en de Fransman Florian Sénéchal geselecteerd.

On Wednesday we'll be back on the cobbles at the 75th edition of @DwarsdrVlaander, our final race before the first cobblestone Monument of the season: https://t.co/RYh697mkzs pic.twitter.com/iY8VrIx4cS