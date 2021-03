Algemeen manager Lotto Soudal hoopt meer van zijn ploeg te zien de komende wedstrijden: "De voorbije drie Vlaamse WorldTour-koersen waren ontgoochelend"

Bij Lotto Soudal kunnen ze niet echt tevreden zijn over de prestaties in de Oxyclean Classic Brugge - De Panne, de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. John Lelangue hoopt dan ook dat zijn ploeg zich de komende klassiekers zal herpakken.

Lelangue vertelde het in een interview bij Sporza. "In Milaan-San Remo was het goed met onder meer een tweede plaats van Caleb Ewan en goede prestaties van Florian Vermeersch en Brent Van Moer, maar onze resultaten in de voorbije 3 Vlaamse WorldTour-koersen waren ontgoochelend", legde de algemaan manager van Lotto Soudal uit.

Wat moet er dan veranderen volgens Lelangue. "Ik wil in de komende twee wedstrijden in Vlaanderen (Dwars door Vlaanderen en Ronde van Vlaanderen) een offensief en agressief Lotto-Soudal zien zoals in de Ronde van Catalonië. We zullen met vertrouwen afzakken en we hopen dat we een ander Lotto Soudal kunnen laten zien dan in de vorige Vlaamse wedstrijden", aldus Lelangue.