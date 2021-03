Oliver Naesen duidt belangrijke factor aan waardoor grote waaier kon voorop blijven

In tegenstelling tot in de E3 geraakte Oliver Naesen in Gent-Wevelgem niet in de buurt van het podium. Niet omdat de vorm minder was, wel omdat hij niet bij die eerste waaier zat die al heel vroeg vertrok. Naesen schetste achteraf dat moment en waarom die groep toch voorop kon blijven.

Het of er wel vaak een nieuwe Gent-Wevelgem begon, zo hard werd er gekoerst. "Het is begonnen aan de start en het is nooit meer stilgevallen", vertelde Naesen aan de aankomst. "We hebben hoop gehad tot een kilometer of vijftien van de meet. Dan voelde ik: zelfs als we nu nog terugkomen, is het maat voor niets."

DE KRAAN OPEN

Vervolgens had hij het over het moment dat die grote groep wegreed. "We zaten op de kant. Het ging hard, maar niet superhard. Er is een valpartij, het peloton ontploft zo'n beetje. Er rijdt een groepje vijftig meter weg en dat was 't, de koers was gereden. We zijn meteen beginnen achtervolgen, maar vooraan hebben ze de kraan open gezet en we zijn niet meer teruggekeerd."

Vreesde hij dat het daar al gereden was? "Het kan dat het voorbij is, maar je weet dat de kans klein is. Het was 190 kilometer van de meet. Je moet toch goed overeenkomen met zo'n grote groep. Er zaten vijf ploegmaats van Matthews bij. Dat heeft natuurlijk wel een rol gespeeld. That's life."

BALEN

Met welk gevoel beëindigde hij de koers? "In achtervolging was ik wel bij de beteren, samen met Styby, Yves Lampaert en Greg Van Avermaet. Gent-Wevelgem is toch belangrijker dan wat voorbereidingskoersen, dit is toch balen." Over de conditie op zich kan Naesen niet klagen. "Ik moet niet beschaamd naar start van de Ronde gaan."

Doet hij woensdag ook mee in Dwars door Vlaanderen? "Ik heb het gevraagd aan ploeg. Ze waren niet superenthousiast, maar ik denk het wel. Het is gevaarlijk ziek te worden of te vallen."