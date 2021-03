Philippe Gilbert legt uit waarom hij een pauze gaat inlassen: "Gebrek aan mentale en fysieke frisheid"

Geen Philippe Gilbert in de Ronde van Vlaanderen volgend weekend. Onze landgenoot heeft besloten om een pauze in te lassen na de slechte resultaten van de voorbije weken. Zo gaf hij onder meer op in Gent-Wevelgem en de E3 Saxo Bank Classic.

"We hebben de tijd genomen om alles te analyseren wat er te bespreken viel en we zijn tot de conclusie gekomen dat het een gebrek is aan mentale en fysieke frisheid. Ik denk dat het te wijten is aan al het werk dat ik heb gedaan na mijn valpartij in de Tour de France vorig jaar", legde Gilbert uit bij zijn ploeg.

🎙️ @PhilippeGilbert: "We took the time to analyse everything there was to discuss and we came to the conclusion that it is a lack of mental and physical freshness. I think it is due to all the work I did after my crash at the Tour de France last year."https://t.co/HyICsXPxzw