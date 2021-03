Team BikeExchange maakt selectie bekend voor Dwars door Vlaanderen: Michael Matthews verschijnt niet aan de start

De selectie van Team BikeExchange voor Dwars door Vlaanderen woensdag is rond. Michael Matthews, de grote kopman van de ploeg in de klassiekers, is niet van de partij. Daardoor lijken Luka Mezgec en Luke Durbridge de kopmannen binnen de ploeg te zijn.

Daarnaast kiezen ze bij Team BikeExchange ook voor Alex Edmondson, Jack Bauer, Amund Grøndahl Jansen en de Italiaan Alexander Konychev.

💬 PREVIEW 💬



"I’m looking forward to @DwarsdrVlaander, which is probably going to be another intense race, because it’s much shorter." - @lukamezgec 🎙#DDV21 🇧🇪https://t.co/7JeZqLjoWo