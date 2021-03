Waarom de 'Heilige Week' in Vlaanderen gewoon zal doorgaan: "Denk dat ze in de hele wereld jaloers naar ons kijken"

We zitten in de 'Heilige Week' die uiteindelijk zal leiden richting dé hoogdag van het jaar: de Ronde van Vlaanderen. Tot op heden gaat het goed met de koersen in Vlaanderen, ook wat betreft afgelastingen en dergelijke meer in coronatijden. Thomas Van Den Spiegel laat zich uit over de zaak.

Gewezen topbasketter Thomas Van Den Spiegel is zoals geweten de CEO van Flanders Classics. Zij zijn onder meer organisator van de Ronde van Vlaanderen, maar ook van vele andere koersen in het Vlaamse voorjaar.

En de organisatie doet het goed, waardoor de koersen tot op heden ook konden doorgaan. Er is continu overleg met dokters en virologen, quarantaineregels worden strikt opgevolgd en er zijn ook strenge maatregelen rondom het parcours.

Jaloers

"Elke keer er een overlegcomité is van de overheid heb je natuurlijk wel wat vraagtekens", is Van Den Spiegel eerlijk in De Zevende Dag daarover. "Maar tegelijkertijd: we hebben het in oktober zo goed gedaan dat we geen twijfel hadden dat de koersen zouden doorgaan."

"Vanuit de hele wereld wordt toch wel jaloers naar ons gekeken hoe we er hier in slagen om met media, organisatoren en overheden samen te werken om de koersen veilig door te laten gaan. Al is er altijd nog de vraag wat ze ons nog gaan vragen en elke dag kan anders zijn."