Waarom last Philippe Gilbert een pauze in? Een overzicht van zijn resultaten dit seizoen

Philippe Gilbert kwam vandaag met verrassend nieuws. Onze landgenoot zal namelijk een pauze inlassen om op fysiek en mentaal vlak te herstellen. Zo is hij er niet bij in de Ronde van Vlaanderen.

Philippe Gilbert begon zijn seizoen in Frankrijk met de Grand Prix Cycliste la Marseillaise en de Ster van Bessèges. in de Grand Prix Cycliste la Marseillaise eindigde Gilbert op de 49e plaats en in de Ster van Bessèges eindigde Gilbert op een goede 11e plaats in het algemeen klassement. In de derde etappe werd hij daar vijfde. Ook daarna volgde met de Ronde van de Provence nog een rittenkoers in Frankrijk. Gilbert reed daar een vrij anonieme wedstrijd en werd uiteindelijk 48e.

In de eerste Belgische wedstrijd liet Gilbert wel meteen mooie dingen zien. In de Omloop het Nieuwsblad mengde Gilbert zich in de massasprint en de renner van Lotto Soudal eindigde op de vijfde plaats.

© photonews

Daarna ging het echter van kwaad naar erger voor Gilbert. In Parijs-Nice reed hij een onopvallende wedstrijd en ook in Milaan-San Remo kon Gilbert zich niet tonen met een 72e plaats. In de Vlaamse wedstrijden hoopte hij daarna beter te doen, maar niets was minder waar, want onze landgenoot moest twee keer opgeven.

Een pauze lijkt dus op het juiste moment te komen voor Gilbert, want het seizoen is uiteraard nog heel lang. Kan Gilbert voldoende recupereren en zijn seizoen nog glans geven via het tweede deel van zijn wielerjaar? Antwoord binnen enkele maanden.