Zeer sterke selectie van Alpecin-Fenix voor Dwars door Vlaanderen: Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Belgisch kampioen verschijnen aan de start

Woensdag staat met Dwars door Vlaanderen de volgende Vlaamse eendagswedstrijd op het programma. Alpecin-Fenix kiest voor een sterke ploeg, want zo is onder meer Mathieu van der Poel van de partij.

Ook Tim Merlier, Jasper Philipsen en Belgisch kampioen Dries De Bondt zijn geselecteerd. Daarnaast zullen ook Otto Vergaerde, Silvan Dillier en Jonas Rickaert aan de start verschijnen voor Alpecin-Fenix.

The Holy Week is upon us! That means: @DwarsdrVlaander on Wednesday, @RondeVlaanderen on Sunday! šŸ™Œ



Here's our lineup for #DDV21 šŸ”µšŸ”“ pic.twitter.com/g7MXeui7ae