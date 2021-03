Analist is duidelijk: "Consequentie nodig, Bouhanni even zwaar schorsen als Groenewegen"

Nacer Bouhanni heeft - niet voor het eerst in zijn carrière - opnieuw serieus de boter gegeten voor zijn gedrag in een sprint. De analisten zijn dan ook vrij duidelijk.

De UCI heeft een onderzoek ingesteld, mogelijk zal Nacer Bouhanni dan ook een (fikse) straf mogen verwachten voor wat hij met Jake Stewart deed in de sprint dit weekend in de GP Cholet - Pays de Loire.

"Dit is hetzelfde soort actie als met Groenewegen en Jakobsen in de Ronde van Polen. Jake Stewart heeft gewoon geluk dat hier geen Poolse hekken staan", aldus Bram Tankink in Vive Le Vélo.

Lijn trekken

"In principe zou je dezelfde schorsing moeten vellen. Als je consequent bent als UCI, dan moet je dat doen. Je moet er een lijn in trekken."

"Vallen of niet vallen, dat maakt niet uit. Het gevolg van de actie kon hij niet beoordelen, maar dat kon Dylan Groenewegen in Polen ook niet. De hekken velden het eindoordeel bij Jake én Fabio."