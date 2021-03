Landgenoot belandt in gracht tijdens Gent-Wevelgem na manoeuvre van andere renner: "Altijd een gevecht in waaiers, maar er zijn grenzen"

Voor Pieter Vanspeybrouck was het een Gent-Wevelgem om snel te vergeten. Toen het gevecht voor de waaiers begon is onze landgenoot in de gracht beland na een manoeuvre van een andere renner.

Pieter Vanspeybrouck heeft zondag moeten opgeven in Gent-Wevelgem. Onze landgenoot kwam in de gracht terecht na een manoeuvre van een andere renner toen de waaiers begonnen. Gisteren ging Vanspeybrouck nog naar het ziekenhuis en daar werd een whiplash vastgesteld. "Het is altijd een gevecht in de waaiers, maar er zijn grenzen. Het respect in het peloton is soms ver te zoeken. Je rijdt niet zo maar iemand de gracht in. Wat als daar een obstakel zou staan? Dan kan zoiets verkeerd aflopen", aldus de renner van Intermarché-Wanty Gobert bij Sporza.