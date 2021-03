Wielerploeg riskeert schorsing tot anderhalve maand na nieuw dopinggeval

Het wielrennen wordt opgeschrikt door een nieuw dopinggeval. Matteo De Bonis, een 25-jarige Italiaan van Vini Zabù, heeft een positieve dopingtest afgelegd. De UCI heeft de renner dan ook voorlopig geschorst. Ook zijn ploeg riskeert een schorsing.

Bij een controle buiten competitie heeft Matteo De Bonis op 16 februari positief getest op het gebruik van EPO, zo laat de UCI weten. De Bonis kan nog een B-staal aanvragen, maar mag voorlopig alvast niet meer aan wedstrijden deelnemen. De renner in kwestie is pas prof sinds vorig jaar.

Vini Zabù, een ProTeam, is de eerste ploeg die hem een kans heeft gegeven in het professionele wielrennen. Het is tevens de ploeg van Wout van Elzakker en Etienne van Empel. De volledige ploeg riskeert nu ook een tijd geschorst te worden.

2 DOPINGGEVALLEN IN 1 JAAR

In de Giro van vorig jaar leverde immers ook Matteo Spreafico een positieve dopingtest af. Bij twee positieve dopinggevallen in één jaar tijd wordt de ploeg in principe een collectieve schorsing opgelegd. Die schorsing kan variëren van 15 dagen tot 45 dagen. De disciplinaire commissie van de UCI zal hierover binnenkort een uitspraak doen.