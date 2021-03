Jasper De Buyst is er vandaag niet bij en legt uit wat er scheelt

Jasper De Buyst stond in de kopgroep tijdens Gent-Wevelgem plots stil op de Kemmelberg. Een vreemd zicht, waarop hij heel veel reactie kreeg.

Jasper De Buyst legt dan ook graag zelf uit wat er scheelt. “Door rugproblemen kon ik geen kracht meer zetten op mijn rechterbeen”, vertelt hij aan HLN. ”Ik had het gevoel dat ik krampen had in mijn been, maar het waren geen krampen."

Starten in Dwars door Vlaanderen was dan ook onmogelijk. “Maar mijn kinesist en ikzelf geloven erin dat het in orde zal raken voor de mooiste wedstrijd van het jaar. Ik wil de Ronde van Vlaanderen absoluut niet missen!"

De Buyst was nochtans goed aan het seizoen begonnen, met goed ploegwerk in Milaan-Sanremo voor Caleb Ewan. Ook in de E3 Saxo Bank deed hij het voortreffelijk.