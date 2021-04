Greg Van Avermaet beetje ontgoocheld: "Ik begreep niet waarom het zo moest gaan"

De 35-jarige Greg Van Avermaet kwam ondanks alles met een ontgoocheld gevoel over de finish van Dwars door Vlaanderen.

Net na afloop was de ontgoocheling groot bij Van Avermaet. “Ik wou ons tot bij Dylan brengen want er zat zeker meer in”, vertelde Van Avermaet aan HLN. “Voor de eerste plek rijden zat er blijkbaar niet echt in omdat de samenwerking maar niet vlotte. Ik begreep niet goed waarom niet... Ze reden een beetje alsof we de kopgroep waren terwijl Dylan nog alleen vooraan zat.”

Over zijn eigen vorm was Van Avermaet alvast tevreden. “Ik had een goeie dag. Terwijl het door de hitte bij die andere mannen wat blokkeerde, gebeurde bij mij net het omgekeerde. Van Mathieu van der Poel had ik meer verwacht, maar blijkbaar beschikte hij niet over de benen om voor de overwinning te rijden. Veel conclusies moeten we daar wel niet uit trekken, het wordt zondag hoe dan ook een hele andere wedstrijd.”

En dus mogen we wellicht nog hopen op meer dit seizoen. “Ik denk wel dat mijn vorm nog aan het groeien is. In de E3 was ik al niet slecht, in Gent-Wevelgem heb ik me laten verrassen, maar volgens mij maakten we er daar in de achtervolging een zwaardere koers van dan de jongens vooraan. Op drie dagen tijd wist ik blijkbaar wel goed te herstellen. Zondag wordt het nog een stuk lastiger en jammer genoeg niet meer zo warm. Van mij had het gerust opnieuw 25 graden mogen zijn.”