Nathan Van Hooydonck bloeit open: "Wout is eerste kopman die me aandacht geeft, Greg heeft zoiets nooit gedaan"

Bij Jumbo-Visma zullen ze hopen dat Nathan Van Hooydonck zondag over dezelfde benen beschikt als in Gent-Wevelgem. Mede dankzij zijn geleverde arbeid onderweg kon Wout van Aert het afmaken. Voor Van Aert wil Van Hooydonck zich gerust uit de naad werken.

De dynamiek tussen de twee zit wel goed. Dat bleek ook nog eens in Gent-Wevelgem. "Voor de laatste keer Kemmelberg zondag kwam Wout met me praten. 'Je rijdt een fantastische koers', zei hij. 'Ik weet dat je dit kan. Je moet mee over de top'. Dat gaf me een geweldige 'moraal'. Wout is de eerste kopman die me aandacht geeft", zegt Van Hooydonck in HLN.

"Greg heeft zoiets nooit gedaan", verwijst Van Hooydonck naar zijn CCC-periode, toen Van Avermaet zijn kopman was. "Dat zit niet in zijn karakter. Greg is meer timide. Wout heeft meer zelfvertrouwen. Als knecht ben je bereid om je 'perte totale' te rijden, omdat je weet dat het om te winnen is."

MEER STRUCTUUR BIJ JUMBO-VISMA

Jumbo-Visma past ook veel beter bij Van Hooydonck dan CCC. "Ik hou van planning en structuur. Bij CCC deed ik maar wat. De standaard bij Jumbo-Visma ligt veel hoger. Nu krijg ik duidelijke opdrachten. Ze zeggen het letterlijk: we weten dat je dit kan, dus vragen we je om dit te doen. Bij CCC heb ik dat nooit gehoord. Greg was de grote kopman en naar ons werd niet gekeken."