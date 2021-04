Vansevenant krijgt kans om in Baskenland gooi te doen naar nieuwe zege, ook Serry zit in selectie

Deceuninck-Quick.Step kijkt al verder dan dit weekend. Het trekt met Vansevenant naar het Baskenland wanneer daar van vijf tot tien april de gekende rittenkoers plaatsvindt. Met Pieter Serry zit er nog een tweede Belg in de selectie.

Mauri Vansevenant won begin maart de GP Industria & Artigianato en kwam ook in de Coppi e Bartali in de buurt van een overwinning. In de tweede rit werd hij in de slotmeters nog teruggegrepen en bolde hij over de streep als nummer zes in de rituitslag. In de vierde etappe in en rond San Marino finishte Vansevenant als vijfde. Een nieuwe kans om zijn tweede zege te veroveren dus in de Ronde van het Baskenland.

Vansevenant en Serry zijn daar de twee Belgen van dienst voor Deceuninck-Quick.Step. Mikkel Honoré, die wel won in de Coppi e Bartali, is daar ook van de partij. Net als Mattia Cattaneo, Josef Černý, Ian Garrison en James Knox.

GOEIE VORM

"De Ronde van het Baskenland is één van de lastigste koersen van het jaar, met steile beklimmingen die het moeilijk maken de koers te controleren. Het weer is nog een factor dat een grote rol kan spelen. De regen en wind kunnen beslissend zijn in de uitkomst. De renners hebben goeie vorm getoond in de vorige koersen, we hebben dus vertrouwen", zegt sportdirecteur Geert Van Bondt.