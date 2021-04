Wout van Aert reageert op uitstel Parijs-Roubaix en kondigt meteen aanpassing van zijn programma aan

Het nieuws over Parijs-Roubaix had Wout van Aert uiteraard liever niet zien komen, ook al hing het dan al in de lucht. Van Aert heeft onmiddellijk zijn programma bijgesteld. Daar was duidelijk al grondig over met de ploeg overlegd.

"Ik hoopte deze ochtend nog altijd dat Parijs-Roubaix zou doorgaan", zei Van Aert op een persmoment? "Het doet een beetje denken aan vorig jaar." Verandert dit zijn mindset op één of andere manier? "Je beseft nu wel dat komende zondag de laatste kasseikoers van het voorjaar eraan komt." TWEE KOERSEN ERBIJ IN APRIL Door het uitstel van Parijs-Roubaix opteert Van Aert er voor om ook de Brabantse Pijl, op 14 april, en de Amstel Gold Race, op 18 april, op te nemen in zijn programma. Twee wedstrijden die anders niet noodzakelijk voor hem op de kalender staan. In 2019, het laatste 'normale' wielerjaar, reed Van Aert wel de Amstel Gold Race, maar niet de Brabantse Pijl. Het zijn ook twee koersen die nog niet op zijn palmares staazn.