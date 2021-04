Aderlating voor Deceuninck-Quick.Step: Zdeněk Štybar moet passen voor Ronde van Vlaanderen

Verrassend nieuws van negatieve aard voor Deceuninck-Quick.Step: Zdeněk Štybar zal zondag niet kunnen meedoen in de Ronde van Vlaanderen. Štybar werd beschouwd als één van de belangrijke pionnen in de ploeg, maar kampt met hartritmeproblemen.

Bij een onderzoek van het medisch team van Deceuninck-Quick.Step zijn de hartritmeproblemen van Štybar aan het licht gekomen. Er werd meteen gehandeld: Štybar onderging een ablatieprocedure in een ziekenhuis in Brussel, uitgevoerd door professor Pedro Brugada.

Štybar kreeg wel groen licht om te trainen dit weekend, maar niet om een wedstrijd te rijden. De Ronde van Vlaanderen komt dus te vroeg. De Tsjech, die onder andere in de E3 nog een ijzersterke indruk liet, zakt dus niet af naar Antwerpen voor de start van de Ronde.

LOGISCHE ONTGOOCHELING

Een opdoffer voor hem en het team. "Uiteraard ben ik ontgoocheld over het missen van de Ronde. Deze periode is mijn favoriete deel van het seizoen. Ik was goed aan het trainen en had het gevoel dat ik lang niet meer zo'n goede vorm had."