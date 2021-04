Alpecin-Fenix maakt selectie bekend voor Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel kan onder meer rekenen op Belgisch kampioen

In de Ronde van Vlaanderen wordt het onder meer uitkijken naar Mathieu van der Poel. De Nederlander kon het monument vorig seizoen winnen en hij wil het kunststukje maar al te graag herhalen.

De kopman van Alpecin-Fenix kent nu ook zijn ploegmaats die hem mee aan de overwinning zullen moeten helpen. Zo zijn Otto Vergaerde, Dries De Bondt, Silvan Dillier, Oscar Riesebeek, Gianni Vermeersch en Jonas Rickaert geselecteerd.

This is the #AlpecinFenix team for the 2021 Tour of Flanders, led by 2020 winner @mathieuvdpoel 🔵🔴#RVV21 #RVV #RondevanVlaanderen pic.twitter.com/VqST5o70A7