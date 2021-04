Greg Van Avermaet kreeg op zijn persconferentie het nieuws van Stybar te horen: "Jammer, want hij was zeker één van de outsiders"

Deze middag raakte het nieuws bekend dat Zdenek Stybar niet zal deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. De renner van Deceuninck-Quick-Step zou namelijk last hebben van hartritmestoornissen.

Greg Van Avermaet hoorde het nieuws voor de eerste keer op zijn eigen persconferentie. "Het is de eerste keer dat ik dit hoor. Het is jammer voor Stybar. Hij was één van de outsiders, want hij was goed aan het rijden", legde Van Avermaet uit.

Onze landgenoot vindt het jammer voor Stybar. "Het is zeker jammer voor hem. We zijn van dezelfde generatie en hebben dan ook al veel meegemaakt samen in het peloton. We hebben veel verhalen samen", aldus Van Avermaet.

Greg Van Avermaet zal de renner van Deceuninck-Quick-Step dan ook een berichtje sturen. "ik ga hem een bericht sturen om hem het beste te wensen. Koers is belangrijk, maar andere zaken zijn nog belangrijker in het leven", concludeerde de renner van AG2R Citroën Team.