Naesen beseft dat er naast Van Aert en Van der Poel nog gegadigden zijn: "Abrupte onderbreking na Ronde speciaal"

Oliver Naesen moet met AG2R de grote uitdaging aangaan om in de Ronde van Vlaanderen Wout van Aert en Mathieu van der Poel te kunnen kloppen. Als er dan nog een renner uit een ander kamp wint, hebben ze daar natuurlijk niet veel aan.

Naesen beseft dat hij zich niet enkel op Van Aert en Van der Poel moet richten. "De vraag is altijd: hoe versla je een heel peloton? Hoe versla je Stuyven, Asgreen, Dylan van Baarle? Er zijn er veel die sterk zijn." Kan het zijn dat in de finale resoluut de kaart van één kopman getrokken wordt? "Daar gaan we tijdens de koers over moeten praten, maar we staan bij het vertrek op gelijke voet", zegt Naesen over zichzelf en Van Avermaet.

Duidelijkheid scheppen over voor wie de ploeg gaat, kan ook misschien de winstkansen doen stijgen. "Het is altijd mogelijk dat ik tijdens de koers voel dat het niet gaat en dan doe ik alles om Greg van Avermaet aan een schitterende uitslag te helpen. Hij maakt echt een sterke indruk."

GEEN DEELNAME AAN DE AMSTEL DIT JAAR

De Ronde van Vlaanderen is voor Naesen de laatste klassieker van het voorjaar. "Normaal rij ik altijd de Amstel Gold Race, maar de omloop van dit jaar is iets te zwaar voor mij, met de finish boven op de Cauberg. Mannen als Greg en Cosnefroy moet dat beter liggen."

Door het uitstel van Parijs-Roubaix gaat de riem er dus al af na komende zondag. "Normaal heb je na de Amstel een leeg gevoel en vind je dat je wat pauze verdiend hebt. Nu is het zo van: nu al? Het is een abrupte onderbreking na de Ronde. Dat is speciaal."