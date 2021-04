Ondanks mindere voorjaar gaan Lotto-Soudal en kopman Tim Wellens voor winst in Ronde van Vlaanderen

Het wielerseizoen leek goed gestart te zijn voor Lotto-Soudal met de knappe overwinning van Tim Wellens in de Ster van Bessèges Maar de voorbije weken was het toch wat magertjes in het Vlaamse voorjaar. Toch gaat de Belgische ploeg vol voor winst in Vlaanderens Mooiste.

Ex-winnaar Philippe Gilbert zal er neit bij zijn zondag en dus wordt de rol van kopman in de schoenen van John Degenkolb en Tim Wellens geschoven. Degenkolb was vorig jaar nog 9e in Vlaanderen, slechts twee plaatsen verwijderd van zijn beste notering ooit. Tim Wellens reed de Ronde nog maar 1 keer uit, als 34e.

In Dwars door Vlaanderen werd de ploeg in de top 10 vertegenwoordigd door Tosh van der Sande. "Ik zat altijd goed vooraan maar een beetje à bloc. Ik hoop dat ik komende zondag wat extra procentjes in de benen heb", klinkt het bij Tim Wellens. "Er kan maar één iemand winnen zondag en een ereplaats zou niet slecht zijn, maar we gaan voor de winst", klinkt het ambitieus.

Degenkolb kon zich nog niet echt laten zien dit seizoen. In Gent-Wevelgem en de E3 eindigde hij net buiten de top 25. "Maar ik heb gisteren nog een stevige training gehad met enkele stevige versnellingen op de heuvels. Ik zal er staan zondag als het gevoel even goed is. De Ronde is een van de mooiste koersen van het jaar en ook een van de zwaarste", besluit de Duitse ex-winnaar van Parijs-Roubaix.