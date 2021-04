Tien jaar na parcourswijziging en het uit de Ronde laten van de Muur: "Finale mooier geworden" vs "Mis oude parcours"

Eén van de meest controversiële parcourswijzigingen in de koers kwam er door de Muur uit de Ronde van Vlaanderen te halen. Dat gebeurde inmiddels tien jaar geleden. Het kwam Wouter Vandenhaute op felle kritiek te staan, maar ondertussen is - bijna - iedereen gewend aan het nieuwe beeld van de Ronde.

De Muur die uit het parcours verdween en dan het vipdorp dat werd opgericht aan de Oude Kwaremont: het deed Vlaanderen even op zijn grondvesten daveren. "Businessgewijs is het concept gewoon verstandig", stelt José De Cauwer in HLN. "Drie keer de Oude Kwaremont: oké. Om de boel rendabel te maken is dat een goede zet - en het maakt de koers niet slechter."

De Cauwer neemt het op voor Wouter Vandenhaute. "Ik denk dat de coronacrisis wel duidelijk maakt dat het Wouter niet alleen om de centen te doen is. Veel organisatoren hebben hun koers niet georganiseerd, omdat het financieel niet interessant was. Terwijl Wouter nu al voor het tweede jaar op rij bijlegt. Dan ben je een echte wielerliefhebber in hart en nieren."

© photonews

Roger De Vlaeminck is van geworden van de finale van de Ronde van Vlaanderen zoals die nu is. "Ik moet eerlijk zijn. Ik vind de finale alleen maar mooier geworden. De Paterberg is lastiger dan de Muur. Die ligt daar goed in de finale. Er winnen ook stuk voor stuk mooie renners. Dat zegt ook iets over de kwaliteit van het parcours."

Een enigszins ander geluid toch bij Stijn Devolder, die in 2008 en 2009 in Meerbeke als winnaar over de streep kwam. "Ik mis het oude parcours. Die finale had iets onbeschrijflijks. De Muur is een monument. Die hoort altijd thuis in de Ronde - al is het op 100 kilometer van de finish. De koersen zijn wel schoon gebleven. Tien jaar geleden had ik écht schrik - zou de Ronde nog steeds de Ronde zijn? Dat blijkt wel het geval."