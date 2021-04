Van der Poel bevestigt dat hij titel niet verdedigt in Gold Race: "Ik kijk er naar uit om mountainbikewedstrijden te rijden"

Iedereen herinnert zich nog wel de zege van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race van 2019, na die gekke finale. De organisatie van de Amstel wist door het uitstel van Parijs-Roubaix Wout van Aert te strikken en droomde al van een duel met Van der Poel. Dat komt er niet.

Op een online persconferentie bevestigde Mathieu van der Poel wat reeds circuleerde, namelijk dat hij dit jaar past voor de Amstel Gold Race. "Dat heeft er vooral mee te maken dat er dan twee mountainbikewedstrijden aankomen en dat anders de voorbereiding op die mountainbikeraces te kort is", legt Van der Poel uit.

Voor de volledigheid deed Van der Poel nog eens zijn schema uit te doeken zoals dat momenteel gepland is. "Ik kijk er naar uit om na de Ronde mountainbikewedstrijden te rijden. Ik ga één à twee weken vrijaf nemen. Nadien begin ik de eerste twee Wereldbekerwedstrijden in het mountainbike, de manches in Albstadt en Nové Město, voor te bereiden."

VIA ZWITSERLAND RICHTING TOUR

Als die erop zitten, volgt er terug een switch naar een periode op de weg. "Nadien ga ik terug op hoogtestage en rijd ik de Ronde van Zwitserland, denk ik. Nadien is het richting de Tour en de Olympische Spelen."