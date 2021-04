Philippe Gilbert niet in de Ronde maar wel met de fiets op het F1-circuit van Monaco

Philippe Gilbert neemt een break om de mentale en fysieke frisheid terug te vinden. Geen Ronde van Vlaanderen dus voor hem. Al wil dat nog niet zeggen dat de fiets de hele tijd aan de kant blijft. Gilbert is zelfs met zijn fiets op een Formule 1-circuit beland.

Dat gebeurde uiteraard in Monaco, waar Philippe Gilbert woont. In de omgeving van zijn thuisbasis kan Gilbert misschien weer het hoofd leegmaken en zijn goede benen terugvinden. Hij passeerde alvast eens met zijn fiets langs het circuit van Monaco.

Dat blijkt uit beelden op sociale media, die aangeven welk zicht Gilbert voor zich had tijdens zijn fietstocht. De renner van Lotto Soudal reed onder andere onder een bord door met daarop: 'Monaco Grand Prix Historique'. Op 23 mei is het weer zover: dan gaat de GP van Monaco door.

BACK ON THE BIKE

Maar dat geheel terzijde. Gilbert had zelf bij het filmpje laten verschijnen: 'Back on the bike on the F1 circuit.' Wie weet zet het hem wel aan om zelf straks op de fiets weer hoge snelheden te halen.