Valverde weet net als zijn ploeg weer wat winnen is: "Moeilijke tijden achter ons laten"

En of Alejandro Valverde het nog kan. Veertig is hij intussen, maar in de finale van de GP Miguel Indurain beschikte hij over de snedigheid van een jong veulen. Goed voor zijn eerste zege in anderhalf jaar en de eerste overwinning ook voor Movistar dit seizoen.

"Ik wil iedereen die me steunt bedanken", reageert Alejandro Valverde. "Ik ben superblij met deze overwinning. Ik wil mijn team ook bedanken voor het uitstekende werk. Ik wist dat het een moelilijke dag ging zijn. Astana was het sterkste blok en controleerde de koers van in het begin."

Dat was allemaal in dienst van Lutsenko, maar ook Valverde was een man om rekening mee te houden in de finale. "Bij die laatste situatie met 'Luisle' (Luis León Sánchez, red.) en Lutsenko vreesde ik een beetje. Het zijn twee supersterke renners, het was niet gemakkelijk om die situatie te beheersen."

MET VERTROUWEN NAAR HET BASKENLAND

Valverde had de GP Miguel Indurain al twee keer eerder gewonnen en de parcourskennis kwam wel van pas. "Toen Lutsenko meters pakte, wist ik dat het niet ver meer was tot Ibarra. Ik ging goed met mijn energie om om dichtbij te blijven. In het laatste deel van de klim gaf ik alles met die finale aanval. Deze overwinning geeft me vertrouwen richting de Ronde van het Baskenland."

De nul is van de tabel, ook voor Movistar. De Spaanse formatie stond nog altijd met nul zeges op de teller en dat is voor een ploeg met zo'n budget toch lichtjes beschamend. "Het begint beter te draaien in de ploeg. Het is belangrijk om te blijven verbeteren en die moeilijke tijden achter ons te laten."