Voorbeschouwing: Ook vrouwen rijden zondag voor eeuwige glorie in Ronde van Vlaanderen

Met al die aandacht voor De Ronde van Vlaanderen, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en anderen, zou de burger bijna vergeten dat ook de vrouwen zondag de Ronde van Vlaanderen rijden. Misschien wel de meest prestigieuze eendagswedstrijd in het vrouwenwielrennen.

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen wordt sinds 2004 georganiseerd en werd voorlopig maar door één Belgische gewonnen: Grace Verbeke in 2010. Nederland spant de kroon met 7 overwinningen.

SD Worx

Ook vorig jaar gingen de bloemen naar Nederland want Chantal Van Den Broeck-Blaak soleerde naar winst in Oudenaarde. Ze snelde op de Oude Kwaremont weg van de groep der favorieten en hield aan de finish nog een minuut over. Lotte Kopecky sprintte in de Belgische kampioenentrui naar de derde plaats.

Ook dit jaar zal er naar de winnares van de vorige editie gekeken worden. Alle ogen zullen gericht zijn p het paarse shirt van SD Worx want met ook nog wereldkampioene Anna van der Breggen, Jolien D'Hoore, Amy Pieters en Christine Majerus hebben ze 5 rensters aan de start die eerder dit jaar al een overwinning op hun naam schreven.

Al zijn er wel enkele te geduchten concurrentes opgestaan de voorbije weken. Zo won Marianne Vos vorig weekend nog Gent-Wevelgem. Vos was in 2013 al eens de sterkste in de Ronde en lijkt opnieuw in topvorm te zijn om haar kunststukje van toen over te doen.

Na een mindere Omloop Het Nieuwsblad stonden er wat vraagtekens achter de naam van Annemiek van Vleuten maar ook zij lijkt klaar te zijn voor de Ronde van Vlaanderen. Woensdag was ze in een sprint met twee sterker dan Katarzna Niewiadoma -ook een gevaarlijke outsider- en won ze Dwars door Vlaanderen.

© photonews

Het is ook uitkijken naar Lotte Kopecky. Zoals vermeld werd de Belgische kampioene vorig jaar nog derde in Vlaanderens Mooiste en ze lijkt alleen maar sterker geworden te zijn. Na een uitstekende crosswinter stapelt ze de ereplaatsen op in de eendagskoersen. In Le Samyn was ze de sterkste, in de Omloop, Nokere Koerse, de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem behoorde ze telkens tot de top 4 in de einduitslag.

Nog zo'n stevig blok aan de start is dat van Trek-Segafredo met als speerpunt Elisa Longo Borghini. Ze werd in de Strade Bianche nog tweede achter Chantal Van Den Broeck-Blaak maar bewees in het verleden al dat ook de Vlaamse kasseiheuvels iets voor haar zijn door de Ronde in 2015 op haar naam te schrijven.

Parcours

De dames rijden zondag 153 kilometer over Vlaamse wegen met start en finish in Oudenaarde. Onderweg doen ze dertien hellingen aan, ze maken geen lus rond de Oude Kwaremont en de Paterberg zoals de heren dat wel doen.