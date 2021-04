Annemiek van Vleuten toont weer haar tomeloze klasse en wint net als tien jaar geleden Ronde van Vlaanderen

Annemiek van Vleuten had al Dwars door Vlaanderen beet. Ook in de Ronde stond er geen maat op de Europese kampioene, die zo een tweede zege op rij boekte op Vlaamse wegen. Haar eerste zege in Vlaanderens Mooiste dateert van tien jaar geleden. Het toont aan dat Van Vleuten gewoon niet kapot gaat.

In de aanloop naar de eerste helling van de dag ontstond voor het eerst een ontsnapping. Veel illusies moesten de vluchtsters zich echter niet maken. Een aanval van Van Vleuten leidde het serieuzere werk in. Het was meer kwestie een eerste schifting door te voeren. Een vijftiental rensters volgden nog. Kopecky was daarbij, D'hoore niet.

Ragot ging er op haar eentje vandoor en dat was het begin van een spervuur aan demarrages. Paladin, Pieters, Uttrup Ludwig: allen probeerden ze het. Net voor de Oude Kwaremont stond Kopecky plots stil. Net als in de Strade Bianche had de Belgische kampioene te maken met materiaalpech op een uiterst slecht moment.

VAN VLEUTEN KNALT WEG OP PATERBERG

De acht rensters die zich op de Koppenberg de besten toonden, vormden de nieuwe kopgroep. Vos zakte er daar door. De passage op de Paterberg was het moment van de waarheid: het was Van Vleuten die daar nog eens een snedige versnelling bovenhaalde. De Europese kampioene bouwde haar voorsprong gestaag uit naar de twintig seconden en dat was meer dan genoeg. Van Vleuten pakte haar tweede Ronde.