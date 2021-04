José De Cauwer met kristalheldere uitleg: "Als we hier dan nog zitten heeft VRT een groot probleem"

De Ronde Van Vlaanderen kreeg met Kasper Asgreen een enigszins verrassende winnaar. Maar wie écht in vorm was? José De Cauwer.

Zoals steeds had hij heel wat leuke uitspraken klaar voor de goegemeente. Vroeg in de koers was het al helemaal raak.

2035

Een jonge kerel was aan het meevolgen met de vroege vlucht. "We zien hier de winnaar van de Ronde van Vlaanderen pakweg 2035", aldus De Cauwer.

Rest de vraag: wat met José & Michel binnen veertien jaar? "Als wij hier dan nog zitten, dan heeft de VRT een groot probleem."