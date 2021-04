Van der Poel tot verbazing van iedereen tweede: "Asgreen verdiende te winnen, natuurlijk ben ik ontgoocheld"

Zowat iedereen had Mathieu van der Poel al opnieuw opgeschreven als winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Samen met Asgreen ging hij immers naar de finish en op papier is hij de snelste. Na een koers van 254 kilometer - deze keer - niet.

Mathieu van der Poel kende wel een ijzersterke dag en trok op verschillende hellingen ferm door. Een heel ander beeld dan in Dwars door Vlaanderen. Uiteindelijk was Van der Poel er ook dichtbij, want uiteindelijk was het een sprint met twee.

ASGREEN DE STERKSTE

Desondanks had Van der Poel geen moeite om de verdienste bij de winnaar te leggen. "Kasper Asgreen verdiende om te winnen vandaag", aldus Van der Poel. "Hij was de sterkste renner en was altijd in staat om mijn aanvallen te beantwoorden."

Dat beweert hij dan zo wel, maar de teleurstelling moet toch enorm zijn. Een tweede opeenvolgende zege in de Ronde lag als het ware klaar. "Natuurlijk ben ik erg ontgoocheld. Ik had graag twee jaar na mekaar gewonnen", is Van der Poel eerlijk.