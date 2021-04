Zien we ook bij zijn debuut in de Ronde een actieve Campenaerts? "Ik heb ongelooflijk veel plezier, alsof ik 19 jaar ben"

Als u naar de vorige Vlaamse klassiekers gekeken hebt, hebt u een zeer actieve Victor Campenaerts gezien. Zijn switch van tijdrijder naar eendagsrenner is op korte tijd al heel succesvol gebleken. Wie weet zien we hem in de Ronde weer in de aanval gaan.

Voor Campenaerts is dit zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. "Voor alles een eerste keer. De meesten doen dat vroeger dan op 29-jarige leeftijd. Ik heb ongelooflijk veel plezier, alsof ik 19 jaar ben. Het feit dat je mij al in beeld hebt gezien, is positief. Da's niet altijd gemakkelijk om iets te ondernemen. Dat lukt. Ik heb er heel veel plezier in, mijn benen voelen goed."

Campenaerts plaatst wel een kanttekening: de Ronde is toch nog wel wat anders dan die andere wedstrijden. "Vandaag is het wel zestig kilometer langer dan andere koersen. We zullen zien hoe het loopt, ik heb er alleszins heel veel zin in."

Ik heb veel over kasseien gereden

Hoe hard heeft hij nu eigenlijk gefocust op die klassieke wedstrijden? "Ik heb er toch wel redelijk hard op gefocust. Dat zag je ook in Parijs-Nice: daar bracht ik er niets van terecht in de tijdrit, omdat ik in de voorbereiding niet veel op de tijdritfiets heeft gezeten. Ik heb veel op het parcours getraind, veel over kasseien gereden. Hopelijk levert dat iets op."

Het is wel ook dit jaar een Ronde zonder publiek, extra jammer voor hem als Antwerpenaar. "Normaal zou ik verwachten dat mijn ouders hier ergens aan het startpodium zouden staan", vertelde Campenaerts deze ochtend voor de start. "Die zitten nu een paar meter verderop naar tv te kijken." Wel goed nieuws: volgend jaar kunnen ze er dan wel staan, want ook dan vertrekt de Ronde in Antwerpen. "Hopelijk kan dat dan wel, ja."