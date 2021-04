🎥 Asgreen heeft lessen getrokken uit sprint tussen Van Aert en Van der Poel uit 2020

De voorbije twee edities van de Ronde draaiden uit op een sprint met twee. Met Van der Poel als constante factor. Twee keer hadden we misschien ook een andere winnaar verwacht. Twee keer een gelijkaardige sprint was het, met als belangrijk onderscheid de afstand waarop deze werd ingezet.

Wout van Aert kon zich na de Ronde van Vlaanderen van 2020 wel voor het hoofd slaan. Hij, de man die massasprints wint, was geklopt in een spurt met twee. Door een man die ook razendsnel is aan de meet, dat mag gezegd. En een sprint na een zware koers is iets helemaal anders dan na pakweg een gemakkelijk ritje zonder noemenswaardige cols.

© photonews

Toch wist Van Aert vorig jaar al snel: 'Als ik vroeger was begonnen, was het voor mij'. Dat was een les die Kasper Asgreen en Elegant-Quick.Step duidelijk geleerd hadden. Als je de sprints van 2020 en 2021 naast mekaar legt, zijn het haast kopies, met als cruciaal verschil dat ze dit jaar van verder begonnen te sprinten. Ja, vorig jaar was het verschil op de meet veel nipter, maar ook dat heeft met die afstand te maken.

De startpositie is telkens dezelfde: Mathieu van der Poel begint de sprint op kop, de uitdager in zijn wiel. Van der Poel wil zich dan ook kost wat kost niet laten verrassen en zeker niet later aanzetten dan zijn tegenstander. Anders is hij gezien. Als een volleerd pistier zit Van der Poel op de fiets en kijkt hij meerdere keren naar de gedragingen van de renner in zijn wiel.

Van der Poel laat zich op dat vlak niet in de luren leggen. Zijn concurrent heeft het voordeel dat hij uit het wiel kan komen, maar Van der Poel slaagt erin om diens eerste versnelling mooi op te vangen. Dat is echter maar een tussenfase in de sprint. Naarmate de sprint duurt, breekt het verzet van Van der Poel dan toch en kan zijn tegenstander in de spurt in de volgende meters met nog een versnelling duidelijk terreinwinst boeken.

Alleen: Van Aert koopt er niets mee, want hij is dan al de streep gepasserd en nog belangrijker: Van der Poel ook. Ze zijn immers pas beginnen sprinten op 180 à 190 meter van de meet. Anders liep het dit jaar, want Asgreen dwong Van der Poel om met een afstand van 220-230 meter te gaan al te beginnen sprinten. Kortom: deze keer is er wel nog voldoende afstand om Van der Poel te remonteren.