De Gendt mengt zich in discussie over 'bottlegate' en heeft vraag over publiciteitskaravaan

Het wegsmijten van drinkbussen is ineens waar iedereen het over heeft. Thomas De Gendt heeft het incident met Michael Schär, die uit koers genomen werd, in de Ronde van Vlaanderen ook opgemerkt en gaat mee de discussie aan.

Dat doet De Gendt via zijn Twitteraccount. Zijn habitat is natuurlijk meer de grote ronden en hij betrekt het daarop. "Over 'bottlegate', gewoon een ideetje: wat met de publiciteitskaravaan in de grote ronden? Mogen er nog dingen gegooid worden naar de toeschouwers?"

Een pertinente vraag waarop het antwoord zo al kan geraden worden, aangezien er dan grote commerciële overwegingen meespelen. De Gendt gaat ook nog eens in op de kern van de zaak en het verschil tussen bussen wegsmijten in de natuur en naar publiek.

I understand that we can’t throw bottles in the nature. But giving a bottle to a fan who is asking for one is something totally different. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) April 5, 2021

"Ik begrijp dat we geen drinkbussen mogen wegsmijten in de natuur. Maar een drinkbus geven aan een fan die daar om vraagt is iets totaal anders", stelt De Gendt.