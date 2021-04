Meteen duel Roglič-Pogačar in Baskenland: Roglič haast hele dag in hot seat en deelt meteen een tik uit

Pogačar vs Roglič was het aangekondigde duel voor de Ronde van het Baskenland. Op dag 1 konden beide Slovenen meteen al de strijd met mekaar aangaan, want in Bilbao stond een individuele tijdrit op het programma. Roglič won dankzij een sterk tweede deel.

Door de vroege start van Roglič was hij de man naar wie het het meest uitkijken was. Met een tijd van 17'17" deed hij wat van hem verwacht mocht worden: de toptijd neerzetten. Het moest blijken wie daar nog onder zou kunnen en ook welke klassementsmannen al een oplawaai zouden krijgen. Dat was alleszins het geval voor Mollema, die anderhalve minuut trager was dan Roglič.

CARAPAZ EN HART OP ACHTERVOLGEN AANGEWEZEN

Vingegaard was wel snel onderweg en Foss ook. Zij reden naar respectievelijik een voorlopige tweede en derde tijd. Zo bezette Jumbo-Visma de volledige top drie in deze tijdrit. Er zouden hierna wel nog wat grote namen aankomen. Carapaz onder andere, maar die kreeg 45 seconden aan zijn broek. Tao Geoghegan Hart moest zelfs een minuut toegeven op Roglič.

MCNULTY KOMT HET DICHTST

McNulty joeg de Vueltawinnaar wel even de stuipen op het lijf. De Amerikaan was aan het tussenpunt vijf seconden sneller, maar aan de finish twee seconden trager. Vansevenant deed het ook prima en reed naar een toptiennotering.

Het was dan aan Pogačar himself om als laatste te vertrekken voor zijn 13,9 kilometer lange opdracht. Net als McNulty was hij sneller dan de man in de hot seat aan het tussenpunt. Het tweede deel van Roglič moet verbluffend sterk geweest zijn, want Pogačar gaf aan de aankomst nog liefst 28 seconden toe.