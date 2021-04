Naar ploeg als Quick.Step willen, dol zijn op klassiekers en opkijken naar Cancellara: dit waren de dromen van Asgreen

Het verhaal van Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen is dat van dromen die werkelijkheid worden. De jongen uit het Deense Kolding is de winnaar van een Monument geworden. Waar lag Asgreen als jonge kerel eigenlijk van wakker?

Zoals vaak bij winnaars van de Ronde is het niet enkel kwestie van fysieke kracht. Het is ook de liefde voor dit soort wedstrijden die Asgreen hier gebracht heeft. "De klassiekers zijn iets speciaal. De eerste editie die ik mij herinner van de Ronde van Vlaanderen was die waarin Boonen en Cancellara het onder mekaar uitvochten op de Muur van Geraardsbergen. Ik keek als jonge gast graag naar deze koersen."

KOERSDYNAMIEK

Waarom juist? "Vanwege de actie, vanwege de koersdynamiek. Het was altijd een droom om zo'n klassieker te winnen. Ik ben er in geslaagd om het ook te doen." Was Asgreen in zijn jonge jaren ook fan van een bepaalde renner? "Ik had niet een specifiek idool, ik hield gewoon van het wielrennen. Er zijn veel goede renners geweest en dat maakt de koersen ook zo intens."

Eén wielerkampioen uit het verleden kan Asgreen er toch wel uitpikken. "Naar iemand als Cancellara keek ik op, omdat ik iets in hem herkende van mezelf, met mijn tijdritcapacitieten en mijn droom om ook één van die klassieke renners te worden. Ook al was er een lange weg te gaan."

ONTWIKKELEN BIJ DECEUNINCK-QUICK.STEP

Het was dus dromen van uit te groeien tot een winnaar in de klassiekers zoals Cancellara. En van zijn huidige ploeg. "Rijden voor Deceuninck-Quick.Step was altijd een droom. Het is een ploeg die heel veel renners goed ontwikkelt. Het team heeft een geschiedenis van sterke jeugd te ontwikkelen en deel te laten uitmaken van het succes. Dat ik het team kon vervoegen, was een droom die werkelijkheid werd."