Roglič gaat na dijk van een tijdrit niet zweven: "Het draait niet enkel om Pogačar en mij"

Primož Roglič heeft de Ronde van het Baskenland ingezet met een ferm statement. Pogačar werd in tegenstelling tot die befaamde dag in de Tour van vorig jaar nu wel op zijn nummer gezet in het tijdrijden. Ook de andere concurrenten kregen al aardig wat tijd aan de broek.

"Het is heerlijk om terug te zijn", zei Roglič in het flashinterview, drie weken na zijn vorige koersdag in Parijs-Nice. "Ik ben heel blij met mijn prestatie." Wat vond hij van het parcours? "Een tijdrit in het Baskenland is wel wat speciaal. Ik heb hier al tijdritten gereden, ik koers hier graag. Er zaten afdalingen in, scherpe bochten, een steile helling op het einde. Er zaten een paar mooie dingen in."

Dankzij een verbluffend tweede deel reed Roglič 28 seconden sneller dan zijn grote concurrent Pogačar. "Het draait niet alleen om Pogačar en mij", blijft de eerste ritwinnaar in de Ronde van het Baskenland er nuchter bij. "Je moet ook naar de rest kijken. Het is nog maar de eerste rit. Dit is een goede dag voor ons. Ik hoop dat we de focus kunnen behouden en ik kijk uit naar de volgende ritten."

Ik zou graag na de laatste rit de trui hebben

Roglič weet ondertussen wel dat het dragen van de leiderstrui tijdens een rittenkoers niet garandeert dat je ook op het einde van de wedstrijd kan triomferen. "Ik zou graag na de laatste rit de trui hebben. We zullen zien hoe het gaat. We gaan alles geven."