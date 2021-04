Stijn Steels komt met meer info na heisa over bidon-regel: "De vraag kwam van de renners zelf"

De Ronde van Vlaanderen 2021 zal bekend staan als de editie waarin bidons voor enige heisa zorgden. Of meer bepaald: de regel over het weggooien van die bidons. Michael Schär werd er door uit koers genomen, winnares Annemiek van Vleuten ontsnapte aan een straf.

Op sociale media heeft Stijn Steels gereageerd op de uitsluiting van Schär en de beelden waarop te zien is hoe de Zwitser zijn drinkbus wegsmijt. "Tijdens de zoommeeting met CPA, UCI en de renners is letterlijk gezegd dat er voor het geven van een drinkbus aan publiek geen straf gegeven wordt", zo geeft Steels mee.

"De vraag kwam van de renners zelf omdat er zoveel vraag is naar drinkbussen van supporters langs de weg", aldus Steels. Een bidon aan een toeschouwer geven mag dus wel, eentje wegsmijten in de vrije natuur is niet toegelaten.

Tijdens de zoommeeting met @cpacycling, @UCI_cycling en renners is er letterlijk gezegd dat er voor het geven v drinkbus ah publiek geen straf gegeven wordt (wel in vrije natuur).De vraag kwam zelf vd renners omdat er zoveel vraag is van supporters langs de weg. @RondeVlaanderen https://t.co/d4IYbdtblW — Stijn Steels (@StijnSteels) April 4, 2021

Dat maakt de uitsluiting van Schär in de Ronde van Vlaanderen wel controversieel. Op beelden is duidelijk te zien hoe enkele mannelijke toeschouwers al richting de drinkbus gaan om die op te rapen vlak nadat Schär zich hiervan ontdeed.