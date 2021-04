Deceuninck-Quick.Step speelt Cavendish en Bennett uit in Scheldeprijs, Intermarché-WG stelt Van Poppel en Minali op

De selecties stromen binnen voor de Scheldeprijs, die woensdag op het menu staat. Mark Cavendish zal daar alvast op de afspraak zijn. Of hij daar aan sprinten toekomt is de vraag, want Deceuninck-Quick.Step neemt ook zijn absolute topsprinter Sam Bennett mee.

Cavendish is nog op zoek naar zijn eerste zege sinds zijn terugkeer naar Quick.Step. Wel was de Brit al een paar keer tweede. Weinigen die het in de massasprints beter doen dan Sam Bennett tegenwoordig. De Ier spurtte twee keer naar winst in zowel de UAE Tour als Parijs-Nice en was ook de beste in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne.

Deceuninck-Quick.Step beschikt ook over genoeg andere snelle mannen om één van deze twee in stelling te brengen. De 'beste lead-out ter wereld', Michael Mørkøv, is er ook weer bij. Net als Shane Archbold, Florian Sénéchal, Bert Van Lerberghe en Iljo Keisse.

© photonews

Met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux is ook een andere Belgische ploeg rond met zijn huiswerk voor de Scheldeprijs. Het trekt wellicht de kaart van Danny van Poppel of Riccardo Minali. De andere geselecteerden zijn Boy van Poppel, Wesley Kreder, Jonas Koch, Taco van der Hoorn en Pieter Vanspeybrouck.