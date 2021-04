José De Cauwer herhaalt kritiek op straf voor Schär: "Waanzinnig, dom, Ik vind dat je zoiets niet kan verdedigen"

José De Cauwer reageerde meteen scherp tijdens de live-uitzending toen Schär tijdens de Ronde van Vlaanderen uit koers genomen werd voor het weggooien van zijn drinkbus. De Cauwer blijft ook nu nog altijd achter zijn kritiek op die beslissing staan.

In De Tribune ging het ook even over de uitsluiting van Schär. "Ik heb daar een hele discussie meegehad met Peter Van Den Abeele van de UCI. Die ging dat nog verdedigen. Ik vind dat je zoiets niet kan verdedigen. Je kan veel, je kan een reglement maken. Dit zijn zaken die niets met de geest van de wedstrijd te maken hebben", constateert De Cauwer.

Iets meer inleving mag volgens hem wel verwacht worden. "Je zit in de Ronde van Vlaanderen, waar renners maanden naartoe werken. Dat we de natuur met zijn allen moeten beschermen en dat een wielerwedstrijd daar ook alles aan moet doen: oké. Maar als je al die miserie bij Schär ziet, mag je eigenlijk nog blij zijn dat hij die bidon niet naar het hoofd van een jurylid gooit, om het zo uit te drukken."

MATERIAALPECH

Voorafgaand aan het weggooien van de drinkbus ging er inderdaad een deel materiaalpech bij gepaard. En dan nog heeft die drinkbus niet lang op de grond gelegen, want er stonden mensen langs de kant die al snel aanstalte maakten om deze op te rapen.

Desondanks toonde de jury zich onverbiddellijk en haalde die Schär uit koers. "Ik vind het absoluut waanzinnig, dom, achterlijk, van een jurylid die dat doet. Dan heb je absoluut geen voeling met sport. Dan heb je zelfs nooit op een fiets gezeten, dan weet je niet wat bergop rijden is, dan weet je eigenlijk niets."