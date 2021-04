OFFICIEEL: Remco Evenepoel blijft op lange termijn bij Deceuninck-Quick.Step en tekent meerjarige contractverlenging

Remco Evenepoel en Deceuninck-Quick.Step kijken samen naar de toekomst. De contractverlenging die de renner ondertekende is een ferm statement naar de buitenwereld. Evenepoel blijft ook de volgende vijf jaar voor Deceuninck-Quick.Step koersen.

Het is groots nieuws waar Deceuninck-Quick.Step mee uitpakt. Uit de nieuwe overeenkomst die het sloot met Evenepoel, spreekt een enorm vertrouwen. Andere ploegen hoeven zo ook enkele jaren niet meer naar zijn diensten te hengelen.

"Ik vind het een eer dat ik een contract kan tekenen voor vijf jaar", zegt Remco Evenepoel. "Patrick Lefevere heeft me gezegd dat dit de langste verbintenis is die hij al is aangegaan met een renner. Ik ben trots en blij dat ik in deze heerlijke ploeg kan blijven, waar ik al dikwijls van succes heb genoten. Hopelijk kunnen we onze grote dromen realiseren. Ik vind het boeiend om te zien wat de toekomst in petto heeft."

© photonews

Die grote dromen, die spelen zich ongetwijfeld af in het groterondewerk. "Iedereen weet waartoe Remco ini staat is en hoe getalenteerd hij is", aldus Lefevere. "Eén van mijn belangrijkste taken is om hem tevreden te houden en hem te omringen met de juiste mensen. We hopen dat we samen nog veel meer geweldige momenten zullen beleven."

Deze meerjarige contractverlenging van Evenepoel geeft ongetwijfeld ook aan dat Lefevere rond is met zijn sponsors en de toekomst van de ploeg kan garanderen. Al is daarover nog niet officieel gecommuniceerd.