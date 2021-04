Reglementswijzigingen blijven voor ophef zorgen: "Gemakkelijke manier voor UCI om nieuwe regel op te leggen"

Vanaf 1 april zijn er een aantal regels in het wielrennen veranderd en die zorgen voor de nodige ophef. Dat was voorafgaand eigenlijk al het geval en nu die nieuwe regels in voege zijn des te meer. Omdat er ook streng gestraft wordt.

Vooral de uitsluiting van Michael Schär n de Ronde van Vlaanderen gaat vlot over de tongen. Een dag eerder was Kyle Murphy gediskwalificeerd in de GP Miguel Indurain voor het wegsmijten van een papiertje. De Amerikaan zou dat papiertje per ongeluk laten vallen hebben, stelt zijn ploeg Rally Cycling.

"Ik vind het helemaal niet fair wat hier gebeurd is", zegt teambaas Patrick McCarthy aan Cyclingnews. "De intentie achter de regel is goed. Wielrennen kan veel doen om milieuvriendelijker te worden, maar de handhaving van de regel is problematisch. Ik ben heel ontgoocheld over de manier waarop we als eersten hiervoor een straf kregen."

GEEN GROTE PLOEG

Volgens hem zou het anders geweest zijn als het om een echt grote naam ging. "Ik zeg het niet graag, maar het voelt als een gemakkelijke manier voor de UCI om de nieuwe regel op te leggen. Als ik nadenk over hoe het gegaan is, lijkt het zo van: 'Ok, het is Rally, het is geen grote ploeg of geen Valverde, het is niet iemand die moeilijk gaat doen in de pers, ik kan nu die beslissing nemen.'"