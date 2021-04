VOORBESCHOUWING: sprinters voor een keertje niet noodzakelijk aan het feest in de Scheldeprijs

Heel wat ploegen trekken met hun rappe mannen naar de Scheldeprijs. De eendagskoers zoekt dit jaar een opvolger voor Caleb Ewan. Maar gaat het deze keer wel een massaspurt worden? Daar draait het doorgaans wel op uit in Schoten, maar dit jaar liggen de kansen anders.

Dat heeft alles te maken met de weersomstandigheden die tijdens de koers van kracht zullen zijn. Altijd een bepalende factor uiteraard. Er wordt smeltende sneeuw voorspeld - oppassen voor valpartijen dus - en ook hevige rukwinden. Wat wel eens voor een memorabele editie kan opleveren. De waaiers zullen niet veraf zijn. Dan is het maar de vraag wie juist zich vooraan zal bevinden en een gooi kan doen naar de zege.

In geval van een massasprint beschikt Bennett over de beste kaarten en ook bij een ander scenario blijft de Ier een stevige kanshebber. Reed sterk bergop in Parijs-Nice en ging mee tot diep in de finale in Gent-Wevelgem. Won met de vingers in de neus Brugge-De Panne. Cavendish is ook aanwezig en de in bloedvorm stekende Sénéchal eveneens. Wordt het een echt zware editie, dan kan het wel eens voor die laatste zijn.

Een renner die nog verder geraakte dan Bennett in die lastige Gent-Wevelgem is Giacomo Nizzolo. De vormcurve van de Europese kampioen ging de voorbije weken de hoogte in. Tijd om die eens echt te bekronen zullen ze bij Qhubeka denken. Aan een aanval van Victor Campenaerts, die zijn plezier niet op kan bij het ontdekken van de klassiekers, mogen we ons misschien ook wel verwachten.

Bij Lotto mag John Degenkolb nog wel eens tonen dat zijn status anno 2021 nog altijd terecht is. Alexander Kristoff is nog zo'n renner die even goed sterk als snel beschreven kan worden. Al lijkt ook de Noor niet in zijn allerbeste vorm te zitten. Zelfde verhaal bij Démare: die kan zo'n wedstrijd gerust aan, maar het lijkt nog niet te draaien zoals in 2020.

Bij Alpecin-Fenix kunnen ze op twee paarden wedden. Tim Merlier heeft dit jaar al verbluffende sprints afgewerkt. Aangezien de verwachting niet meteen is dat het een rechttoe rechtaan wedstrijd zal worden, kan misschien beter de kaart van Jasper Philipsen getrokken worden. Die komt in die omstandigheden toch beter tot zijn recht.

Daarnaast zijn er pure sprinters als Ackermann, Bol, Coquard, Halvorsen en Viviani waar vooraf toch ook rekening mee gehouden moet worden. Of laat Bouhanni nog eens zien dat hij wel degelijk ook op een faire manier kan sprinten? Ook Dupont is in het geval van een sprint kanshebber en Danny van Poppel laat bij Intermarché-Wanty-Gobert zien dat het steeds beter wordt. Wat gaat het worden in de Scheldeprijs 2021?

ONZE STERREN VOOR DE SCHELDEPRIJS:

**** Sam Bennett

*** Giacomo Nizzolo - Florian Sénéchal

** John Degenkolb - Arnaud Démare - Alexander Kristoff - Jasper Philipsen - Tim Merlier - Danny van Poppel

* Pascal Ackermann - Cees Bol - Victor Campenaerts - Bryan Coquard - Timothy Dupont - Damien Touzé - Elia Viviani