'Gezien de recente ontwikkelingen is hij niet klaar': Bouhanni doet dan toch niet mee in de Scheldeprijs

Ook de naam van Nacer Bouhanni mag geschrapt worden voor de Scheldeprijs. In laatste instantie zag de man die de laatste tijd veel in de actualiteit kwam af van een deelname. Na Démare is hij de tweede snelle Franse sprinter die door omstandigheden afzegt voor de Scheldeprijs.

Op het 'officieuze WK voor sprinters' kon er eventueel wel wat verwacht worden van Bouhanni, maar hij heeft tijd nodig om mentaal weer alles op orde te krijgen. Voor Bouhanni is het immers een erg tumultueuze week geweest. Eerst was er die sprint in Cholet-Pays de la Loire, waarbij hij van zijn lijn afweek en Jake Stewart een duw gaf. De disciplinaire commissie van de UCI moet zich er nog over uitspreken of er een bijkomende straf komt voor Bouhanni. Onder meer via sociale media kreeg hij racistische verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. Suite aux événements récents, Nacer Bouhanni n'est pas en pleine capacité pour prendre le départ du Grand Prix de l'Escaut. — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) April 7, 2021 Zijn ploeg Arkéa-Samsic kwam hieromtrent woensdagmiddag met nieuws naar buiten. "Gezien de recente ontwikkelingen is Nacer Bouhanni niet klaar om deel te nemen aan de Scheldeprijs", voert de ploeg nog een last minute wijziging door aan zijn selectie voor deze wedstrijd.