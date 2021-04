Quinten Hermans heeft een missie in de Ronde van het Baskenland: "Ik zou kunnen proberen om de bergtrui te pakken"

Quinten Hermans heeft de komende dagen een doel in de Ronde van het Baskenland. Onze landgenoot heeft namelijk even veel punten in het bergklassement als de leider Maximilian Schachmann.

Hij zou dus een gooi kunnen doen naar de bergtrui. "Ik sta nu tweede in het bergklassement, maar ik ben enorm gemotiveerd dus ik zou kunnen proberen om de bergtrui te pakken de volgende ritten", aldus Hermans op de Twitterpagina van Intermarché-Wanty-Gobert.

